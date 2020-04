Circolare del Prefetto Sgaraglia a Sindaci ed Associazioni di categoria sulla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e validità delle autorizzazioni di Polizia in conseguenza dell’emergenza da Covid-19

Il Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, ha inviato in data odierna una circolare ai Sindaci ed alle Associazioni di categoria per richiamare l’attenzione su alcune disposizioni del recente decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che hanno effetti sui termini dei procedimenti amministrativi e sulla validità delle autorizzazioni di polizia.

In particolare, è stata evidenziata la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio scorso – giorno in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza – o successivamente a tale data, nonché la proroga al 15 giugno p.v. del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi già scaduti o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 aprile p.v..

