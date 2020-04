Altri due cittadini residenti nel Comune di Umbertide positivi al Covid-19, comunicato il primo umbertidese guarito

“Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 questa sera ci ha informato di altre due persone residenti nel Comune di Umbertide positive al Covid-19 – a darne notizia è il sindaco Luca Carizia – I soggetti, già sottoposti a sorveglianza sanitaria, si trovano in isolamento domiciliare. Alla data odierna, dei nostri concittadini positivi tre sono ricoverati in strutture ospedaliere della nostra regione idonee alle loro cure e sedici (di cui due domiciliati in altri Comuni) sono in isolamento domiciliare”.“Inoltre – continua il sindaco -le autorità sanitarie hanno comunicato che uno dei primi nostri concittadini risultati positivi al Coronavirus ha fatto il doppio tampone di controllo ed è risultato negativo in entrambi i casi. È una bella notizia che in questi giorni di emergenza ci fa tornare un po’ il sorriso. Un pensiero particolare di affetto va ancora una volta alla famiglia del nostro concittadino che a causa del Covid-19 non ce l’ha fatta, agli umbertidesi colpiti dal virus, a chi si trova in sorveglianza sanitaria e alle persone a loro più care. Può sembrare una frase ripetuta più è più volte, ma l’unica cosa che dobbiamo fare è non abbassare la guardia: sono giorni cruciali e dobbiamo tenere alta l’attenzione sui nostri comportamenti quotidiani per vincere la guerra contro il coronavirus. Un saluto a tutti voi e forza. Ne usciremo tutti più forti e uniti”.

