San Giustino: Al via l’assegnazione degli aiuti economici contro emergenza COVID19

Ammontano a 66 mila euro i fondi straordinari assegnati dal Governo al Comune di San Giustino per far fronte all’emergenza economica, conseguenza di quella sanitaria, provocata dal COVID 19. Dalla giornata di mercoledì 1 aprile è possibile compilare il modulo di autodichiarazione online disponibile sul sito internet e sui canali ufficiali del Comune.

(Link autodichiarazione: https://forms.gle/yVCWKeuGN1MCJRbF6)

“Un ringraziamento doveroso all’Ufficio dei Servizi Sociali e agli operatori comunali che hanno lavorato per rendere immediatamente operativo un piano con il quale sono state fissate modalità e criteri di erogazione degli aiuti economici, in forma di buoni spesa, per le famiglie.” Commentano il Sindaco Paolo Fratini e l’Assessore alle politiche sociali Andrea Guerrieri.

“L’intervento – prosegue Guerrieri – ha come obiettivo quello di rispondere in tempi certi e veloci a chi si trova in difficoltà nel soddisfare, anche solo temporaneamente, le necessità più urgenti ed essenziali e vede il proprio nucleo familiare esposto agli effetti economici derivanti dell’emergenza sanitaria. La sfida è stata quella di trovare una formula rapida che permettesse di snellire tutta la parte burocratica che attanaglia la pubblica amministrazione”.

Nell’avviso sono specificati i destinatari dell’intervento e le condizioni richieste per avere accesso al beneficio tra le quali è presente quella di non avere altri redditi da lavoro dipendente pubblico o privato e di non essere titolare di pensione da lavoro, oltre che non possedere giacenze bancaria/postale superiore a 10.000€ alla data del 29 marzo 2020.

Le modalità di erogazione del buono spesa sono definite in base alla composizione del nucleo familiare e prevede un contributo di 120€ per una persona, 180€ per nuclei di due persone, 230 € per nuclei di tre persone, 280 € per nuclei di quattro persone, 320 € per nuclei di cinque o più persone.

Su valutazione dei Servizi Sociali comunali l’ammontare del buono potrà essere incrementato fino ad un massimo € 50,00 in relazione alla presenza nel nucleo familiare di minori (0/3 anni), persone con disabilità grave o presenza di casi particolari (es: allergie, celiachia).

Il buono spesa può essere richiesto fino al 15 di aprile ed ha valenza fino al 30 Aprile 2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati