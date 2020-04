Emergenza coronavirus: pubblicato il modulo per l’autocertificazione buoni pasto. Ecco chi ne può usufruire

Emergenza Coronavirus. Buoni spesa: pubblicato il modulo di autocertificazione e le informazioni a favore di persone e famiglie in condizione di disagio economico e sociale. “Accedere al contributo per l’acquisito di beni di prima necessità è molto semplice” spiega l’assessore ai Servizi sociali e alla Protezione civile di Città di Castello Luciana Bassini: “Abbiamo pubblicato il modulo di autocertificazione, sul sito del comune, sulla nostra pagina FB, si può richiedere per email – buonispesa@cittadicastello.gov.it;- e si può essere aiutati telefonicamente – 075 9002686 – a compilarlo. Non serve altro per accedere alla ripartizione dei fondi di solidarietà per l’emergenza alimentare – 235mila euro – messi a disposizione dal Governo per la popolazione di Città di Castello. Sono somme che non andranno restituite e siamo certi che soltanto chi ha bisogno presenterà l’autocertificazione per far fronte a problemi del tutto normali e comprensibili in una emergenza inedita, mai vista dall’umanità contemporanea. L’intervento non rappresenta in alcuna forma un ammortizzatore sociale ma cerca di sopperire alla mancanza di beni di prima necessità laddove si manifesti per aiutare persone e famiglie in condizione di assoluto o momentaneo disagio socio-economico, impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso”. L’ammontare dei buoni spesa a seconda della composizione del nucleo familiare può variare da 150,00 euro a 500,00 con un incremento massimo di 50 euro, su valutazione dei Servizi sociali, qualora ci siano minori o situazioni di disabilità. Saranno utilizzabili unicamente per l’acquisto di generi di prima necessità, alimentari, per l’igiene personale o della casa, e spendibili presso gli esercizi commerciali, aderenti all’avviso pubblicato nel sito istituzionale, che potranno praticare ulteriori sconti. Le condizioni essenziali sono, oltre allo stato di necessità, non percepire attualmente redditi da lavoro oppure di percepirli in misura notevolmente ridotta a causa dell’emergenza sanitaria in corso; non avere giacenza bancaria/postale alla data del 29.03.2020 superiore a 10.000 euro. Avranno priorità ad accedere al beneficio i nuclei familiari più esposti e quelli che si trovano in uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali, privi di reddito a causa dell’emergenza, in attesa di cassaintegrazione, monoreddito.

L’istanza può essere presentata una sola volta per nucleo familiare e dovrà pervenire entro il 16 Aprile 2020 compilando l’autocertificazione on line; compilando il modello di autocertificazione e inviandolo alla mail: buonispesa@cittadicastello.gov.it; compilando telefonicamente l’autocertificazione attraverso chiamata registrata al numero unico 075/9002686 solo ed esclusivamente per coloro che siano impossibilitati a compilare l’autocertificazione digitalmente. Qualora alla data di scadenza residuassero risorse economiche saranno riaperti i termini.

I Servizi comunali deputati provvederanno ad effettuare i controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni. Le modalità di consegna dei voucher saranno comunicate a ogni singolo richiedente via sms o telefonicamente a seguito dell’avvenuta ammissione al beneficio. Info: buonispesa@cittadicastello.gov.it Tel. 075/9002686 PEC: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it.

