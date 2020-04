Credito agevolato per le imprese, firmata la convenzione. Accordo tra il Comune di Sansepolcro e la “Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo”

Si tratta di finanziamenti in tre anni, a tasso agevolato, con contributo del Comune al 50%. Alla convenzione potranno aderire anche altre banche. Alcuni istituti si sono già detti interessati. Possono accedere tutte le imprese del commercio e dell’artigianato.

Le associazioni di categoria (Confcommercio, Confersercenti, Confartigianato e CNA) hanno dato disponibilità a seguire la fase di istruttoria.

“Dopo esserci occupati delle esigenze più urgenti dei cittadini, con i pacchi spesa e il conto corrente per le donazioni, oggi realizziamo un importante step di aiuto al tessuto commerciale ed artigianale del nostro Comune – spiega il sindaco Cornioli – La convenzione per il credito agevolato mette insieme le forze economiche del territorio. Devo quindi ringraziare la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e le associazioni di categoria per aver accolto la nostra proposta e averci aiutato e metterla in piedi nel giro di pochi giorni”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati