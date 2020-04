Citta’ di Castello: un arresto per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Prosegue l’attività dell’Arma dei Carabinieri, quotidianamenteimpegnati nelle verifiche del rispetto delle prescrizioni imposte dal Governo in relazione all’emergenza Covid-19. Attività che, sebbene iniziata da diverse settimane con moltissime persone controllate nel comprensorio dell’Alto Tevere e numerose sanzioni comminate da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, continua ad essere svolta con ragionevole buon senso e spirito collaborativo nei confronti dei cittadini.

Avviene peròche non sempre i controlli, sebbene ormai di routine, vengano accettati dalle persone che continuano a spostarsi sul territorio.

Proprio nel pomeriggio di ieri, infatti, i Carabinieri della Stazione di Città di Castello, hanno fermato una persona che si spostava a piedi nella centralissima via A. Diaz, chiedendone i documenti. Questi, in maniera improvvisa ed imprevedibile, però, ha dapprima sputato, incomprensibilmente, in viso ad uno dei due Militari, dandosi quindi ad una precipitosa fuga. Tentativo non riuscito poiché, dopo qualche istante di naturale incredulità rispetto a tale reazione, i due Carabinieri hanno immediatamente raggiunto l’uomo che alla richiesta di spiegazioni, ha reagito brandendo un attrezzo multifunzione munito di lama, con cui ha tentato di colpire ad un fianco uno dei Militari, raggiungendolo tuttavia alla mano sinistra e procurandogli una lieve ferita. L’aggressore, quindi, successivamente identificato in un 48enne pregiudicato del posto, è stato immobilizzato grazie all’intervento di un altro equipaggio dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia dei Carabinieri.

Tratto in arresto per i delitti di lesioni dolose, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nella mattinata odierna sarà processato con rito direttissimo.

Per i due Militari intanto, medicati presso il locale pronto soccorso, la prognosi è di cinque giorni per quello ferito alla mano, mentre per il Militare colpito dallo sputo, è stato attivato un protocollo sanitario finalizzato all’esclusione di eventuali agenti patogeni.

