Cesvol Umbria: network informativo, rivolto alla cittadinanza

Un network informativo rivolto alla cittadinanza con la finalità di divulgare tutto quello che l’impegno solidale, collettivo ed individuale, mette in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Un mosaico complessivo che mira a valorizzare i singoli tasselli che lo compongono, offrendo da un lato una cassa di risonanza ad iniziative meritorie, dall’altro fornendo alla cittadinanza la possibilità di conoscere tutto quanto propone il proprio territorio. A lanciare la proposta è il Cesvol Umbria, che a tal fine, all’interno del sito http://www.cesvolumbria.org, ha attivato una specifica sezione denominata #emergenzacovid – Tutte le iniziative per la cittadinanza in Umbria, che prevede una classificazione delle notizie per ciascun territorio: lo strumento potrà essere condiviso su qualsiasi altra piattaforma web (siti e social) da chiunque vorrà renderlo accessibile per la propria comunità e/o per la propria utenza

In un momento in cui la loro abituale attività è giocoforza sospesa, tante associazioni, anche su impulso ed in collaborazione con gli enti locali, si stanno prodigando attraverso iniziative, supporti e servizi a favore della cittadinanza (consegna spesa e farmaci a domicilio, al supporto psicologico via telefono, ecc.).

Il Cesvol Umbria invita a segnalarle a:

Territorio di Perugia: perugia@cesvolumbria.org – Whatsapp 347/6081782

Territorio di Terni: terni@cesvolumbria.org – Whatsapp 349/3574632

Territorio Alta Valle del Tevere: newsletter@cesvolumbria.org

L’obiettivo è di realizzare una “piattaforma solidale” accessibile a tutti ed uno strumento utile per la cittadinanza, che potrà trovarvi riferimenti utili ed affidabili.

L’invito a segnalare iniziative di pubblica utilità è rivolto ad associazioni, enti ed istituzioni, come pure a singoli cittadini.

Il tutto, nella consapevolezza che il ruolo del volontariato e dell’associazionismo anche in questo particolare momento risulta quanto mai prezioso, per cui un’attenta e capillare opera di divulgazione è fondamentale per permettere alla generosità di tante realtà di esplicarsi al massimo della propria potenzialità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati