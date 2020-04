Anpas Umbria: emergenza Covid-19, ambulatorio mobile finalizzato all’esecuzione di tamponi domiciliari

“Siamo molto soddisfatti e pronti a fare la nostra parte in prima linea, così come abbiamo sempre fatto, per il bene ed al servizio della nostra comunità regionale”.



E’ quanto affermano Marco Prestipino per Anpas Umbria, Ivo Massinelli per il Coordinamento Regionale delle Misericordie Umbria e Paolo Scura per Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Umbria all’indomani dell’accordo tra le associazioni da loro rappresentate e la Regione

Umbria.



Lo scopo è quello di attivare gli ambulatori mobile delle Associazione, unitamente al Personale Volontario che in supporto alle strutture Sanitarie territoriali della Regione Umbria dovranno effettuare a domicilio i tamponi per verificare della positività al Covid-19.



“Le nostre associazioni da sempre sono accanto alla gente e pronte ad intervenire, ancor più nelle fase emergenziali come quella che stiamo vivendo. Ci fa piacere la fiducia che ci è stata accordata dalla Presidente Tesei, dall’Assessore Coletto e da tutta la Giunta attraverso la delibera

l’accordo ”



