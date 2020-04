Pro Loco Cornetto Cinquemiglia: altra donazione di materiale sanitario all Asl di Città di Castello

La Pro Loco Cornetto Cinquemiglia ancora una volta si è resa disponibile nel fornire materiale(tute e guanti),al Distretto sanitario Asl di città di castello.”Dare informazione a tutta la comunità di questi piccoli gesti – precisa il Presidente, Roberto Brunelli – serve non per pubblicizzare i singoli gesti ma per dare un input e invito alla popolazione e società ricreative a reagire e agire per il bene della nostra stessa comunità. Grazie”

