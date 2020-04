Emergenza sanitaria, Aimet continua a offrire regolarmente i propri servizi attraverso i nuovi strumenti digitali

L’Azienda può essere contattata via mail, telefono o fax e attraverso l’area clienti del sito http://www.aimetonline.it

Anche Aimet ha aderito alla campagna #iorestoacasa ma prosegue regolarmente la sua attività, continuando ad offrire i propri servizi ai clienti e garantendo assistenza alle forniture di luce e gas.

Di fronte alla grave emergenza sanitaria che sta interessando il nostro Paese, al fine di tutelare i Clienti e i dipendenti, Aimet ha infatti deciso di chiudere temporaneamente gli sportelli, ma continua ad operare in smart working. Il personale di Aimet è infatti operativo tutti i giorni per l’attivazione di nuove forniture di luce e gas, per informazioni relative ai pagamenti delle bollette, per fornire assistenza ai Clienti e soprattutto per continuare ad erogare con regolarità i servizi.

L’Azienda ha anche contattato i Sindaci dei Comuni in cui opera per comunicare il proseguimento della propria attività, a dimostrazione della presenza costante e della vicinanza di Aimet al territorio.

I Clienti possono contattare l’Azienda telefonicamente attraverso il numero verde gratuito 800 448 999 oppure tramite la mail info@aimetonline.it, il numero di fax 075 9420423 o accedendo all’area clienti del nostro sito internet www.aimetonline.it.

Inoltre, per andare incontro alle esigenze dei clienti, è stata attivata sul sito internet www.aimetonline.it una piattaforma per stipulare online il contratto di luce e gas per famiglie e imprese usufruendo di uno sconto del 20%.

Aimet ricorda infine che per il pagamento delle bollette è possibile utilizzare alcuni strumenti digitali accessibili tramite smartphone o pc, attraverso l’home banking, senza dover uscire di casa.

