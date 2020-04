Corbucci (PD) “tutti insieme per difendere i servizi socio-sanitari ad Umbertide”

“Quando abbiamo chiesto di effettuare tamponi a tappeto sembrava che le nuove determinazioni della Giunta regionale avessero risolto tutto.” Inizia così la nota stampa a firma del segretario del Pd umbertidese Filippo Corbucci. “Invece – continua – ancora non sono stati effettuati i tamponi a tutto il personale sanitario dell’ospedale di Umbertide e neppure nei reparti dove si sono verificati casi di positività, una cosa gravissima. Sui social tutti parlano del personale sanitario come ‘nostri salvatori’, ma a questi ultimi non viene garantita la minima e necessaria attenzione per poter lavorare in sicurezza. Nemmeno i tamponi a tutti gli operatori che dovrebbe essere la cosa basilare da fare.”

“Altro punto su cui discutere è che in tutto questo bailamme organizzativo che non tiene conto della dignità delle persone si va prospettando la chiusura della RSA. Si dirà che è una riorganizzazione sino alla fine dell’emergenza, che non si chiude nulla ma si accorpa con la medicina generale, che poi tutto tornerà come prima! Ma il fatto che tutto avvenga senza trasparenza, che alle nostre sollecitazioni anche all’Amministrazione comunale si sia risposto ‘ora siamo in emergenza’ poi si vedrà, non ci tranquillizzano. La RSA – sostiene Corbucci – rappresenta una conquista sociale per il nostro territorio e per le nostre famiglie. Tornare indietro su queste scelte sarebbe tornare indietro nei servizi fondamentali che si garantiscono agli umbertidesi. Ora è vero siamo in emergenza, ma rischiamo in poco tempo di passare da un’emergenza sanitaria ad un’emergenza sociale di certo non meno grave. E in tutto questo ancora ad Umbertide si è in notevole ritardo nella definizione dell’utilizzo delle risorse date dal Governo.”

“L’attenzione sulle strutture sanitarie – si conclude – e sociali del territorio resterà alta. Non ci sono questioni politiche. C’è soltanto la determinazione a difendere la nostra città e i suoi servizi.”



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati