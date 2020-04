Comunicato dalla Usl Umbria 1 un nuovo caso di positività al virus Covid-19 nel Comune di Umbertide 

“Abbiamo appena ricevuto comunicazione da parte del Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 di un nuovo cittadino residente nel Comune di Umbertide positivo al virus Covid-19. Il soggetto è attualmente ricoverato in una struttura sanitaria presente nella regione. Dei nostri concittadini positivi al virus tre si trovano in strutture sanitarie e quindici sono in isolamento domiciliare, tra i quali due in un altro territorio comunale”: a riferirlo è il sindaco di Umbertide, Luca Carizia nella serata di mercoledì 1 aprile.

