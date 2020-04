CIGS in Deroga – Presentazione delle domande dal 1° aprile 2020 Si potranno presentare dalle ore 15.00 del 1° aprile 2020, le domande di Cassa Integrazione in Deroga – CIGD- per il territorio della Regione Umbria

Potranno chiedere l’ammortizzatore (CIGD) le imprese con le unità locali/operative site in Umbria i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico Covid-19.

Si tratta quindi dei datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Lo strumento interviene in particolare per quei datori di lavoro, settori e lavoratori che generalmente non possono usufruire dei normali ammortizzatori sociali quali Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria (CIGO e CIGS), Fondi di Solidarietà e Fondo di Integrazione Salariale (FIS), finanziando un periodo di sospensione fino a 9 settimane compreso tra il 23.02.2020 e il 30.06.2020.

I datori di lavoro che hanno unità operative coinvolte in 5 o più regioni devono presentare domanda al Ministero del lavoro e non alle singole regioni.

I beneficiari che accedono all’ammortizzatore sono i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio, che risultino in forza alla data del 23.02.2020 presso l’unità produttiva che fa richiesta di CIGD. Non è richiesta l’anzianità minima di 90 giornate ma è sufficiente essere stati assunti alla data del 23 Febbraio 2020 o precedente. Nel caso dei lavoratori a termine di qualunque settore, qualora la scadenza contrattuale sia antecedente il termine della domanda, l’ammortizzatore termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.

La CIGD, prevista con i Decreti-Legge n. 9/2020 e n. 18/2020, nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza, è stata avviata a seguito dell’ ’Accordo quadro che la Regione Umbria ha raggiunto con il partenariato lo scorso 23.03.2020, nel quale sono state definite le regole e le modalità per l’accesso all’ammortizzatore. Conseguentemente sono stati approvati il modello di accordo sindacale standard, laddove previsto dall’Accordo Quadro e le modalità procedurali.

Tutte le informazioni sono pubblicate nel portale di ARPAL Umbria: nella pagina dedicata alla Cassa Integrazione in Deroga, dove sono presenti la Guida per l’accesso all’ammortizzatore sociale, il Modello di accordo sindacale per le aziende con più di 5 dipendenti e le istruzioni per l’accesso e l’eventuale accreditamento al portale tematico SARe, attraverso il quale si potrà fare domanda.

https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga

Le domande di Cassa Integrazione in Deroga potranno essere presentate a partire dalle ore 15.00 del 1° aprile 2020, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo SARe a cui occorre essere accreditati (lo stesso sistema informativo utilizzato per l’invio delle comunicazioni obbligatorie).

