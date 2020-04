Buoni spesa, avviso pubblico agli esercizi commerciali di prodotti alimentari o di prima necessità

Il Comune di Umbertide informa che nel proprio sito www.comune.umbertide.pg.it è stato pubblicato l’avviso rivolto agli esercizi commerciali di prodotti alimentari o di prima necessità volto alla costituzione di un elenco per l’accettazione di buoni spesa.Gli esercizi commerciali interessati potranno dichiarare di aderire all’iniziativa, mediante apposita domanda, utilizzando la modulistica presente sul portale del Comune. La domanda dovrà pervenire indicando obbligatoriamente nell’oggetto “ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA — EMERGENZA COVID-19″ mediante PEC o posta elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.umbertide@postacert.umbria.it. La domanda dovrà contenere copia del documento d’identità del legale rappresentante e dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 14 di venerdì 3 aprile 2020. Le informazioni per eseguire la procedura sono disponibili nel sito del Comune di Umbertide o all’Albo pretorio online.Si informa inoltre che il Comune di Umbertide insieme alla Zona Sociale 1 sta lavorando per la distribuzione dei buoni spesa ai propri nuclei familiari. Si ricorda che in caso di immediata necessità è possibile contattare i Servizi Sociali ai numeri 0759419245-0759419228 o il numero di consegna a domicilio di beni di prima necessità e farmaci predisposto in collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile e Croce Rossa Italiana 379 1264613.

