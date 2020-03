Morte di Marco Alfano, l’amministrazione si unisce al dolore della famiglia

L’amministrazione comunale di Sansepolcro esprime il più profondo cordoglio per la prematura scomparsa del giovane concittadino Marco Alfano in un incidente stradale. Si stringe alla famiglia e agli amici con affetto e incredulità, consapevole che la perdita sia incolmabile per tutti. Un forte abbraccio anche al cugino di Marco, Lorenzo Moretti, presidente del nostro Consiglio Comunale.

