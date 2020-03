Michele Bettarelli (PD) interroga la Giunta “aiutare famiglie e studenti universitari fuori sede a sostenere le spese per gli affitti”

Un provvedimento da mettere in campo per fronteggiare la grave crisi legata

all’emergenza sanitaria in corso e per sostenere quei cittadini che, dopo

aver perso il lavoro o registrato una drastica riduzione del reddito, si

trovano comunque a dover continuare a sostenere il pagamento di canoni di

locazione. Uno strumento che possa essere di supporto alle fasce più colpite

fra dipendenti, lavoratori autonomi, imprese senza dimenticare tuttavia

famiglie e studenti.“

Bettarelli rimarca che “dall’entrata in vigore del Dpcm dell’11 marzo

tanti studenti fuori sede sono rientrati nelle loro case, ma sia per loro che

per chi è rimasto nelle nostre città universitarie rimane l’affitto da

dover pagare, una spesa ulteriore e difficile da sostenere per molti. Perugia

è famosa nel mondo per il suo Ateneo e tutta l’Umbria in questo momento

non può dimenticarsi dei propri studenti universitari (circa 24000 gli

iscritti che si sommano ai 1060 dell’Università per Stranieri). Gli

studenti fuori sede rappresentano un patrimonio che deve essere tutelato e

l’impegno della Regione Umbria in favore della cittadinanza studentesca

deve essere una priorità”.

“Con questo atto ispettivo – spiega infine Michele Bettarelli – chiederò

alla Giunta che la Regione intervenga al più presto destinando risorse o

favorendo accordi tra le parti volti a sospendere o ridurre momentaneamente i

canoni degli affitti, per aiutare i soggetti in questo momento piú deboli,

come lavoratori dipendenti e autonomi che hanno perso il lavoro o hanno

subito una significativa riduzione di reddito, famiglie e studenti

universitari fuori sede, nel pagare gli affitti. Così come del resto, si sta

cercando di fare in altre Regioni”. RED/mp

