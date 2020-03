Covid 19: tutti i numeri dei servizi demografici. Certificati e documenti online per evitare spostamenti

In prima linea in questa Emergenza Coronavirus i Servizi Demografici del comune, che con orario ridotto e modalità rivedute e corrette alla luce del distanziamento sociale, hanno continuato a lavorare. “Dal 16 marzo 2020, data simbolica, dell’inizio di questa emergenza, i dati sono abbastanza esplicativi dell’attività e della continuità del servizio” dichiara l’assessore competente Monica Bartolini “come nel caso della Protezione civile e dei Servizi sociali, il Comune non si è fermato ma è stato per i cittadini un riferimento per atti a volte necessari e indifferibili. Ringrazio il personale che svolge le sue funzioni di sportello in un momento in cui stare al pubblico implica comunque un rischio”. Per Daniela Salacchi, responsabile dei Servizi Demografici prima dei numeri, viene una raccomandazione: “Non venite in ufficio, telefonate e valutiamo insieme se la vostra esigenza può essere risolta evitando uno spostamento non necessario. Molte pratiche oggi che la tecnologia è un’alleata potente, possono svolgersi da remoto, per così dire. Questa fino alla fine dell’emergenza è la nostra filosofia di lavoro che ha permesso di dare risposte adeguate ai cittadini. Le richieste più frequenti hanno riguardato i certificati anagrafici, 70 (richiesti e rilasciati esclusivamente on line), seguiti purtroppo dalla redazione di attidi morte, 46, di cui 35 dichiarati dagli operatori delle agenzie funebri direttamente allo sportello. Accanto a 8 dichiarazioni di nascita sempre con allo sportello, 4 carte di identità a cittadini che non avevano alcun documento alternativo, e 4 carta di identità precedentemente richieste e consegnate, 6 compilazioni di moduli di esistenza in vita per titolari di pensioni estere. Inoltre abbiamo effettuato un’attività di consulenza ed informazioni ad ampio raggio, verso ad esempio i cittadini che chiedevano dell’autocertificazione per gli spostamenti. L’attività con modulistica trasmessa on line dal cittadino ha riguardato invece 10 cambi di residenza e controlli sulle certificazioni di altri enti. Infine aggiungo le circa 50 telefonate quotidiane per informazioni su cambi di residenza, carte di identità, autenticazione delle firme, informazioni sui matrimoni. L’ufficio sta lavorando, ad orario ridotto ma quasi a pieno regime in back office per la gestione della corrispondenza (trascrizione atti di Stato Civile da/per altri comuni) richieste di informazioni e/o certificazioni da privati e/o altri Enti, procedure sulla leva miliare, corrispondenza per aggiornamenti col Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle pensioni di guerra, la gestione dell’AIRE – Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, etc..)”.Prima di recarsi in Ufficio, telefonare allo 075 8529246/245, oppure scrivere a questi indirizzi email demografico.certificati@cittadicastello.gov.it,demografico.anagrafe@cittadicastello.gov.it,PEC

