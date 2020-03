PD In Comune “risorse importanti per le famiglie in difficoltà. A Sansepolcro oltre 83.000 dal Governo

In questi giorni complessi e difficili vogliamo esprimere la nostra rinnovata riconoscenza per tutti coloro che si trovano in prima linea nel fronteggiare questa emergenza: medici, infermieri, personale sanitario e ausiliario, scienziati, ricercatori, farmacisti, forze dell’ordine, protezione civile e gli uomini e le donne che ogni giorno garantiscono i beni di prima necessità e i servizi di assistenza sociale essenziali. Ogni giorno questi operatori si recano al lavoro con senso di responsabilità verso l’intera comunità. Nella nostra Città stiamo assistendo a una vera presa di coscienza da parte di tutti, ringraziamo i nostri concittadini che hanno cambiato le loro abitudini e seguono in maniera esemplare le norme a tutela della salute pubblica. Il nostro grazie va ai tanti volontari che non fanno mancare l’aiuto alle persone che si trovano in difficoltà e che subiscono in maniera forte l’emergenza che stiamo vivendo. Il vostro sostegno economico, ma ancora di più morale, riesce a mitigare situazioni di solitudine che potrebbero diventare drammatiche.

Proprio su questo fronte l’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio, annunciato dal Presidente del Consiglio Conte e dal Ministro Gualtieri sabato 28 marzo, rende disponibili per i Comuni 4,3 miliardi a cui si aggiungono 400 milioni della Protezione civile con lo scopo di sostenere le persone che non hanno risorse per fare la spesa. La quarantena sta progressivamente impoverendo il Paese e i redditi delle famiglie e questa misura accoglie le richieste di chi ha più bisogno senza lasciare indietro nessuno. È importante che le amministrazioni locali si facciano trovare preparate e anche se nel nostro Comune non esiste più un ufficio per il sociale (tutto il settore sociale viene gestito a livello di Unione dei Comuni) bisogna attivare al più presto strumenti e personale dedicato per garantire l’accesso a queste risorse senza indugio e con la massima professionalità sia a livello comunale che di Unione dei Comuni. A Sansepolcro arriveranno circa 83.000 euro per questa misura e siamo sicuri che saranno un importante aiuto per chi ha bisogno di risorse per mangiare. Di fronte a sfide di questa portata come forza politica siamo disposti a fare la nostra parte garantendo un atteggiamento responsabile, formulando proposte e collaborando alla loro realizzazione.

