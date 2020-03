L’ingegno unito alla Capacita” realizzativa. L’ aiuto di un’azienda Tifernate

Da sempre li contraddistingue tanto ingegno e capacita’ di gestione e realizzazione di progetti legati all’azienda avviata diversi anni fa dal padre, ma dal padre hanno preso anche “l’essere disponibili” nei confronti degli altri, nel tempo tanto materiale a supporto di progetti di svariate Associazioni Sociali e Sportive del territorio.

Oggi, Marco e Luca CASCIARRI della LITOCOLOR di Citta’ di Castello, Azienda all’avanguardia nel progettare e produrre articoli necessari per la comunicazione e non solo hanno pensato: come possiamo aiutare chi ha veramente bisogno in questo momento e soprattutto chi.

Venerdì scorso – di primo mattino – hanno iniziato a “sporcare dei fogli” con degli schizzi che piano piano sono diventati un vero e proprio disegno tecnico, nel primo pomeriggio hanno realizzato un paio di campioni da sottoporre a chi ne poteva avere bisogno e soprattutto in caso il prodotto fosse stato “accettato” a chi affidarlo per la distribuzione; materiale consegnato ad un responsabile della Croce Bianca che dopo pochissime ore (dietro confronto e valutazione con il personale ospedaliero) ne ha “certificato” Bonta’ e Necessita’

Due notti, quella di Sabato e Domenica, e circa 500 visiere utilissime per gli operatori sanitari sono state donate da Litocolor a chi gia’ le ha distribuite e le sta distribuendo (Croce Bianca e Protezione Civile).

“Visiere realizzate in PET ultracristallino abbinato a particolari in polipropilene – confidano all’unisono i fratelli Casciarri – siamo proprio contenti di questo risultato e del fatto che.. ma non ne avevamo dubbi.. potesse essere ben accetto da coloro che in questo momento sono in prima linea: addetti sanitari e non solo. La nostra e’ un’azienda non grandissima – concludono i Casciarri – ma ci abbiamo, ci stiamo mettendo e sempre ci metteremo inventiva, capacita’ e Cuore”

Segnaliamo che Litocolor ha gia’ brevettato l’articolo e che sta’ continuando la produzione con l’intento di poter mandare piu’ pezzi possibili anche in quelle zone d’Italia ora veramente in difficolta’.

Ga.Po

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati