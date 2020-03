L’emergenza Coronavirus abbatte gli steccati della politica Consiglio comunale unito. Il Presidente:“No a polemiche pretestuose e fuori luogo”

Continuano periodicamente le riunioni dei capigruppo del consiglio comunale a Sansepolcro tramite piattaforma virtuale, con il coordinamento del Presidente del Consiglio, alla presenza del Sindaco e dell’assessore alla Sanità. L’argomento principale delle riunioni e’ chiaramente l’emergenza Coronavirus. Come successo anche poche sere fa, i gruppi si aggiornano e stabiliscono insieme le linee di intervento in favore della popolazione. Tutte le forze politiche consiliari esprimono soddisfazione per le modalità di gestione dell’emergenza usate fino ad oggi e ribadiscono il proprio coinvolgimento nei vari step.

“In questo momento si escludono categoricamente polemiche pretestuose e fuori luogo da parte della politica – dichiara il presidente Moretti –

Stiamo lavorando tutti uniti per il bene comune. Grazie ai gruppi consiliari per l’impegno e la serietà che stanno dimostrando”.

Democratici per Cambiare

Forza Italia

Il Nostro Borgo

Insieme Possiamo

Lega

Movimento 5 stelle

PD-incomune

