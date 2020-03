Covid 19: scuola digitale a San Giustino, Fratini e Ganganelli Crispoltoni fanno il punto

“Con la sospensione delle attività didattiche legata al particolare momento storico che stiamo vivendo, le Scuole del Territorio, fin dai primi giorni, si sono attivate con piattaforme telematiche o altre strumentazioni informatiche avviando la Didattica a Distanza, garantendo così la continuità educativo-didattica agli alunni che frequentano i nostri Istituti”, queste le parole del Sindaco di San Giustino, Paolo Fratini, e dell’Assessore alle Politiche Scolastiche, Milena Crispoltoni che proseguono affermando che “ grande è stata la disponibilità e collaborazione delle famiglie nell’accogliere questa nuova modalità di insegnamento a distanza che permette agli educatori e ai docenti di continuare a seguire i nostri bambini e ragazzi, cosicché la Scuola, Comunità educante per eccellenza, svolge in questo particolare frangente anche un importante ruolo di supporto umano nel collaborare a gestire le emozioni dei più giovani e nel non far perdere loro il senso della quotidianità.

Un plauso grande, quindi, e il ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale al mondo della scuola che, in modalità diverse, ma sempre efficienti ed efficaci, rimane un presidio culturale, e non solo, a sostegno degli studenti.

Comunichiamo, inoltre, che i servizi comunali, Doposcuola “Gimogiù” e Conl@boro, proseguono anch’essi le loro attività a distanza”.

