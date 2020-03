Emergenza coronavirus: domani edicole aperte

Le edicole, così come altri importanti servizi pubblici, rimangono aperte al pubblico in questo particolare momento di emergenza Coronavirus e svolgono una importante funzione sociale di informazione alla cittadinanza attraverso la vendita di quotidiani e riviste. Ecco di seguito elenco delle edicole aperte domani, domenica 29 Marzo, nel territorio comunale: Guerrieri, Corso Cavour, Alunni, Via C.Liviero, Nutrica, Via Togliatti, Paladino, Frazione Ripole, Luca Pieroni, Viale Brennero, Punto di Nardi, Via Biturgense, Domenichini, Via Lambruschini (Trestina), Pruscini, Via Fermi (San Secondo), Taschini, fraz. Bivio Lugnano, Ceccarini, Via Di Francia (Lerchi), Fiorucci, Via del Turismo 7 (Cornetto).

