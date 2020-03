Covd 19: Mauro Cornioli “nessun nuovo contagio da registrare, alcune regole importanti da seguire”

Queste le dichiarazioni, postate nella pagina Facebook del comune di Sansepolcro, dal primo cittadino Mauro Cornioli:

“Oggi non abbiamo nuovi contagiati: siamo in attesa degli esiti dei tamponi effettuati nei giorni scorsi. Vi lascio a questo video realizzato oggi, dove potete trovare le informazioni sulle regole igieniche a cui e’ importante attenersi.

Un saluto a tutti, a domani.

Vi vorrei comunicare dei concetti comportamentali igienico sanitari che ritengo importanti. In quanto sindaco e responsabile della salute pubblica. Concetti importanti per oggi e per domani.

Perche usare la MASCHERINA

Coprirsi la bocca e il naso è importante, pensate di fare uno starnuto in una stanza oppure farlo in un fazzoletto la dispersione delle goccioline è sicuramente molto inferiore.

Parlare e respirare è la stessa anche se in modo minore ma emettiamo comunque delle goccioline

La mascherina non fa disperdere le goccioline e le mantiene all’interno, rispettando il prossimo. Dunque la mascherina ha una azione contenitiva. Se tutti usiamo la mascherina, tutti conteniamo le goccioline, manteniamo una distanza adeguata e non ci saranno problemi. Ritengo l’uso della mascherina un obbligo assoluto nei locali chiusi e quando si incontrano persone. Non toccare mai la mascherina internamente, mettila e toglila in modo attento e corretto

Ora parliamo di GUANTI E MANI.

I guanti hanno un concetto diverso servono per non contaminarsi o non contaminare.

Uscire di casa toccare tutto con i guanti o con le mani in modo indifferente non va bene e accresce il rischio.

Allora parliamo di MANO DESTRA PULITA PRIVATA BIANCA e MANO SINISTRA SPORCA PUBBLICA NERA.

Con la mano bianca prendo il telefonino, la borsa, il borsello, le chiavi, la spesa; tutte le tue cose che riporterai in casa con te.

Con la mano nera tocco il carrello, i soldi, una maniglia, un pulsante , la porta del condominio e tutto quello che non è tuo. Logicamente non ti toccare il viso ma se lo devi fare usa la mano bianca.

Se fai la spesa ti consiglio di usare i guanti.

Insieme ce la faremo.

Siamo una grande e bella Comunità”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati