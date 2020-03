FAVOLE AL TELEFONO! Per bambini e non solo…

Una favola al telefono è un bel modo per sentirsi più vicini, soprattutto in questo momento, è un modo per esserci per gli altri e gustare il piacere di leggere e raccontare storie come e più di sempre.Durante i primi quattro giorni di questa iniziativa (dal 15 al 18 marzo) abbiamo raccolto e gestito oltre 460 favolose prenotazioni, nella seconda settimana (dal 22 al 25 marzo) le telefonate sono state oltre 540… un immenso abbraccio nazionale che ci ha scaldato il cuore.Molte sono state richieste da parte dei genitori per i figli, ma alcuni hanno anche pensato di regalare una favola ad altre persone, magari come sorpresa. A onor del vero, in questa situazione, siamo stati un allegro ed economico regalo di diversi compleanni, ma anche tra fidanzati lontani… oppure un pensiero dai figli ai genitori soli e lontani.Abbiamo raccontato favole a bambini di tutte le età: dagli 8 mesi ai 90 anni.

Se è vero che da anziani si torna bambini… ci piacerebbe, in questa terza settimana di FAVOLE AL TELEFONO

