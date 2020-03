Noi per Sansepolcro “L’amministrazione valuti la sospensione, per l’anno 2020, del pagamento di tutte le imposte e tasse comunali

L’attuale situazione sanitaria ha fatto si che molti nostri concittadini, nel rispetto delle disposizioni normative, si trovi a casa e di conseguenza impossibilitato a lavorare. Terminata l’emergenza sanitaria, che ci auguriamo nel più breve tempo possibile, dovremo inesorabilmente fare i conti con una profonda crisi economica che porterà una inevitabile difficoltà finanziaria per numerose famiglie.

La lista civica “NOI PER SANSEPOLCRO”, chiede alla nostra Amministrazione Comunale, attualmente impegnata nella gestione della crisi sanitaria, di valutare attentamente la proposta di sospendere, per l’anno 2020, il pagamento di tutte le imposte e tasse comunali, come ad esempio l’IMU e la TARI.

Qualora si decidesse di perseguire questa strada, che porterebbe comunque un piccolo beneficio ai nostri concittadini, ci troveremmo nella posizione di appoggiare tale proposta. Ricordiamo che ci sono numerose realtà commerciali, artigiane e industriali che attualmente non sono in grado di lavorare e di conseguenza generare reddito per far fronte a tutti gli adempimenti tributari. Pertanto, ci appelliamo al buon senso di codesta Amministrazione Comunale affinché dia un segnale alla cittadinanza in tal senso.

