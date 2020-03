Il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd) annuncia la presentazione di una interrogazione per chiedere che “la Regione sospenda almeno il pagamento del bollo auto come altre Regioni italiane”

“L’Umbria sospenda almeno il pagamento

del bollo auto come altre Regioni italiane”. È quanto dichiara il

consigliere regionale del Partito democratico, Michele Bettarelli,

annunciando la presentazione di una interrogazione in merito.

“L’emergenza coronavirus – spiega Bettarelli – sta travolgendo il

paese, un’emergenza non solo sanitaria ma economica e sociale. In questo

momento ci sono Regioni che stanno facendo quanto è in loro potere per

sostenere i propri cittadini anche tramite misure semplici ma efficaci come

la sospensione del bollo auto e la proroga del pagamento di tre o quattro

mesi. Sono Emila Romagna, Campania, Piemonte, Toscana, Marche, Lombardia.

Queste regioni hanno deciso in autonomia di rinviare la scadenza del

pagamento della tassa di proprietà dei veicoli per alleggerire la spesa

delle famiglie in un momento così delicato”.

“L’Umbria no. Alla Giunta Tesei – prosegue Bettarelli – evidentemente

non interessa. Fino ad ora l’amministrazione regionale ha parlato sempre e

solo di tributi non di sua competenza come Imu, Tari. La sospensione del bollo

auto è un provvedimento che le Regioni possono prendere in piena autonomia

essendo le effettive destinatarie dei proventi. Sospendere e prorogare il

pagamento del bollo, la Regione può farlo, non spetta al Governo, non spetta

ai Comuni. Un provvedimento semplice da attuare per la Regione ma importante

per sostenere gli umbri. Siamo in ritardo anche su questo”.

“Per questo – conclude Bettareli – presenteró un’interrogazione per

chiedere che la Regione sospenda almeno il pagamento del bollo, così come è

stato fatto da altre Regioni italiane. Se non lo fa ci spieghi perché

sceglie di non stare dalla parte degli umbri.”. RED/dmb

