Emergenza Covid 19: l’associazione Matty&co dona 13.000 euro all’ospedale di Città di Castello

“Poche gocce d’acqua posso aiutare a spegnere un immane incendio”. Con questo intento l’associazione “Matty&Co-Progetto d’Amore-Onlus”, in un momento così difficile, di grande emergenza, ha voluto concretizzare la sua presenza sul territorio con l’acquisto di presidi sanitari per circa 13.000,00 euro da utilizzare per la tutela del personale sanitario dell’Ospedale di Città di Castello.

