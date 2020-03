Donazioni di materiale sanitario all’ospedale di Umbertide, avvenuta questa mattina la consegna

Numerose sono state in questi giorni le donazioni di materiale sanitario all’ospedale di Umbertide da parte di istituzioni, imprese e cittadini.

Per questo, nella mattinata di giovedì 27 marzo, alla presenza del sindaco Luca Carizia, della vicesindaco Annalisa Mierla, del presidente del Gruppo Comunale di Protezione Civile Gabriele Lisetti, del dirigente medico della Usl Umbria 1, Gioia Calagreti, del responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia a ciclo breve, Marino Cordellini e dei coordinatori infermieristici Gilberto Baracchini e Fabio Falcini, alcuni volontari della ProCiv cittadina hanno consegnato al locale nosocomio i proventi della generosità degli umbertidesi.

Nello specifico sono stati donati 200 tute in tyvek con cappuccio, 10 tute in polipropilene (Plp), 20 caschi con visiera, 6 scatole di guanti in in nitrile, una scatola di mascherine, 5 scatole di copriscarpe in plp, 25 occhiali protettivi con valvole per la circolazione dell’aria.

“Anche in questo frangente il grande cuore dei nostri concittadini non ha tardato ad attivarsi verso un punto di riferimento come è il nostro ospedale – afferma il sindaco Carizia – Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che si sono attivati in questa gara di solidarietà. Un profondo e sentito grazie va al Gruppo Comunale di Protezione Civile e soprattutto agli operatori sanitari del nostro ospedale, che stanno svolgendo un lavoro straordinario per contenere il virus”.

Nei prossimi giorni, come informa la ProCiv umbertidese, seguiranno ulteriori donazioni sempre rivolte al locale ospedale.

