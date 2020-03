Covid 19: Polizia Municipale “40 posti di controllo, 100 persone identificate, 3 persone segnalate all’autorità giudiziaria, 10 autocertificazioni in corso di verifica”.

Dall’inizio dell’emergenza, il comando di polizia locale di san giustino, ha intensificato i controlli su tutto il territorio comunale, al fine di dare piena attuazione alle direttive per il contrasto alla diffusione del covid-19.

Di seguito alcuni dei dati dell’attività operativa:

• oltre 40 posti di controllo;

• più di 100 persone identificate con l’acquisizione delle relative autocertificazioni;

• 03 le persone segnalate all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p., perché trovate a circolare senza un giustificato motivo;

• circa 10 autocertificazioni in corso di verifica.

• più di 30 i servizi automont a ti di pattugliamento del territorio con l’ ausilio di personale in borghese.

Tali servizi, sono stati predisposti ed eseguiti anche nelle giornate festive, e nelle ore serali fino alle 22:00, come da direttive impartite dall’amministrazione comunale.

oltre ai controlli, importante è stato l’impiego nell’ informazione e sensibilizzazione della popolazione, attraverso la diffusione di audiomessaggi su tutto il territorio, nonché il supporto e la viabilità ai mezzi preposti alla sanificazione delle strade .

Questa attività, continuerà per tutta la durata dell’emergenza, in piena sinergia con l’amminitrazione comunale, la locale stazione carabinieri e tutte le autorità preposte. particolare attenzione sarà dedicata nei prossimi giorni, alla vigilanza sul rispetto dell’ ordinanza sindacale sull’utilizzo dei dispositivi di protezione, all’interno delle attività commerciali.

“I controlli da parte della polizia locale di san giustinoe di tutte le forze a presidio del territorio, sono atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni ministeriali adottate a tutela dell’incolumità e della salute della nostra intera comunità e proseguiranno costanti nei prossimi giorni.

Particolare attenzione sarà prestata all’obbligo di indossare guanti e mascherina per chi accede in tutti gli esercizi commerciali aperti al pubblico, compresi uffici e banche. per chi fosse sprovvisto di mascherina, è comunque obbligatorio coprirsi naso e bocca prima dell’ingresso in questi locali.”, fa sapere in una nota l’assessore Andrea Guerrieri.

