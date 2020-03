Covid 19: eseguiti tamponi sui componenti del corpo di Polizia Municipale

La polizia municipale continua il suo quotidiano controllo per il rispetto del D.L sul contenimento del virus Covid-19 partecipando con le altre forze di polizia presenti nel territorio come da ordinanza del Questore di Arezzo che coordina tali servizi. Per tale finalità oggi il comando è stato separato in due gruppi al fine di poter mantenere il servizio in caso di positività e oggi grazie all’amministratore e alla Asl tutti gli appartenenti hanno eseguito i tamponi del caso. Richiamiamo tutti al rispetto delle regole per evitare sanzioni e per ritornare il prima possibile alla normalità.

