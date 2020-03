Coronavirus – Il sindaco Enea Paladino affida il Comune di Citerna alla Vergine Maria. Messa del vescovo Domenico Cancian domani in diretta facebook

Il Sindaco Enea Paladino affiderà la protezione del Comune di Citerna alla Santa Vergine Maria e al patrono San Michele Arcangelo, in preghiera insieme al Vescovo Sua Eccellenza monsignor Domenico Cancian in solenne cerimonia. Domani sabato 28 Marzo 2020 ore 15.00 presso la chiesa di San Francesco a Citerna, ore 15.45 Santuario della Madonna di Petriolo, ore 16.30 Chiesa di Santa Maria Assunta a Pistrino. Non si potrà partecipare a tale cerimonia per note disposizioni governative che vietano qualsiasi assembramento. La preghiera, comunque, potrà essere seguita da casa in diretta dalla pagina istituzionale facebook del sindaco Paladino.

