Cassa Edile della Provincia di Perugia, a fianco dei lavoratori e delle imprese edili nell’emergenza Covid 19

Pagamento anticipato delle ferie e del premio di anzianità annuale, pagamento dell’integrazione malattia e rinvio al 31 maggio 2020 della riscossione dei contributi in scadenza.

Sono questi i provvedimenti che l’ente bilaterale dell’edilizia Cassa Edile della Provincia di Perugia, secondo gli accordi dei sindacati edili Feneal, Filca e FIllea e delle Organizzazioni datoriali, mette in campo a fronte dell’emergenza sanitaria in atto e della conseguente emergenza finanziaria che potrebbe colpire i lavoratori e le imprese edili.

Tali azioni costituiscono per l’ente associativo privato, un ingente sforzo finanziario ed organizzativo volto a fornire un contributo tangibile ed immediato per la tenuta del sistema dell’edilizia provinciale.

