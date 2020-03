Bacchetta si congratula con i neo laureati tifernati, che hanno discusso la propria tesi on line

“Un plauso speciale e tanti complimenti a molti giovani universitari tifernati che hanno terminato il loro percorso di studi in questi giorni sostenendo la tesi di laurea da casa on line, assieme alla propria famiglia ma senza avere vicino amici e colleghi per festeggiare un traguardo così ambito! Speriamo che, con l’aiuto di tutti e l’osservanza rigida delle regole, anche per i nostri bravi giovani concittadini arriverà il momento di condividere questa gioia in modo più consono al traguardo raggiunto”. E’ quanto dichiarato oggi dal sindaco Luciano Bacchetta in riferimento alla notizia di alcuni giovani studenti/studentesse universitari che in questi giorni particolari e difficili hanno raggiunto un ulteriore e importante obiettivo della loro vita.

