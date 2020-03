Unitre: acquistati presidi sanitari in favore dell’ospedale di Città di Castello

L’ Unitre di Città di Castello, unitamente ad altre associazioni della città, mossa da spirito di vera solidarietà ha provveduto all’acquisto di varie tipologie di presidi sanitari (guanti, copriscarpe, mascherine FFP2, visiere, tute, camici, cuffie) necessari per far svolgere in sicurezza il proprio lavoro al personale sanitario del nostro Ospedale. La consegna degli stessi in parte è già avvenuta ed in parte sarà completata entro fine mese.

“La nostra speranza – dichiara l’Unitre – è che tutte le associazioni locali possano essere coinvolte in quest’operazione di sostegno, ognuna a seconda delle proprie forze, e che addirittura tutti i tifernati, in varie forme, partecipino a questa gara di solidarietà a salvaguardia della salute di tutti gli operatori e degli stessi concittadini”.

