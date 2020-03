Raccolta fondi per l’ospedale e per la Caritas, come donare Assessore Vannini: “Grazie a tutti per quello che state facendo”

Aiutare chi ci aiuta. E’ l’obiettivo di due raccolte fondi che intendono sostenere l’ospedale di Sansepolcro e la Caritas locale.

La prima iniziativa è della Fondazione Marco Gennaioli onlus per l’ospedale. Il ricavato, spiegano nella locandina informativa, “sarà destinato all’acquisto di materiale sanitario necessario a far fronte all’emergenza Covid 19 e all’eventuale implementazione di dispositivi che si rendessero necessari nel prossimo futuro”. L’IBAN per le donazioni è: IT06 B083 4571 3100 0000 0009 615, casuale: Emergenza Covid19 Valtiberina.

La seconda iniziativa è invece di Casermarcheologica a favore della Caritas. L’IBAN è: IT13 N0103071611000063399903. Beneficiario: Parrocchia San Giovanni Evangelista.Caritas e causale: Casermarcheologica per Caritas Sansepolcro “Vicini ai vicini”. I fondi serviranno a fare la spesa per le famiglie bisognose.

“In questo momento di difficoltà stiamo dimostrando di essere una comunità coesa e solidale – dichiara l’assessore Paola Vannini – Ma non avevamo dubbi. Vi invito quindi a contribuire, per quello che potete, a queste raccolte che avranno effetti benefici sul nostro territorio e sulle nostre famiglie, soprattutto perché i destinatari sono ben identificati. Grazie alla Fondazione Marco Gennaioli e a Casermarcheologica. Infine si ringraziano anche le associazioni e i privati che, a vario titolo, stanno donando. Senza fare nomi, in questo momento, perché rischieremmo di lasciare fuori qualcuno”.

