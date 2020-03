PD Umbertide “bloccare subito LE TASSE COMUNALI (IMU, TARI, TASI E TOSAP)”

Riteniamo che occorra immediatamente un atto serio e concreto a sostegno delle famiglie e delle imprese. Chiediamo, come già avvenuto a Foligno o Gualdo Tadino, che venga bloccata la tassazione comunale fino alla fine dell’emergenza. È indispensabile bloccare la tassazione sulla raccolta dei rifiuti (tari), la Tosap, l’IMU (pensate a tutte le imprese bloccate dall’emergenza).

Va da sé che i servizi a domanda individuali non essendo stati erogati sono di conseguenza bloccati (mense, trasporti, nido). Ed è quanto mai opportuno e necessario aprire un ragionamento sull’addizionale Irpef comunale che colpisce in modo pesante i redditi bassi.

La maggioranza non ama il confronto o forse lo teme, ma non è il momento delle polemiche. È il momento di agire. Si blocchi la tassazione e si venga in Consiglio comunale: su questi tema l’opposizione è pronta a fare la sua parte e a dare un fattivo sostegno alle azioni vere a favore degli umbertidesi così duramente provati da questa emergenza sanitaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati