Covid 19: l’Amministrazione di Pieve fa il punto sulla situazione

Dopo le prime settimane di crisi da coronavirus l’Amm. Comunale di Pieve fa il punto sulle misure intraprese, fin dal primo decreto governativo dell’8 marzo scorso.

Innanzitutto blocco degli ingressi al pubblico della residenza sanitaria assistita, a tutela dei tanti anziani che vi trovano ricovero e cure.

Compresa fin da subito la gravità del contagio l’Amm.ne ha provveduto ad effettuare una capillare informazione quotidiana a tutti i cittadini, inizialmente anche tramite messaggi erogati utilizzando sistemi audio installati su automezzi, che per due giorni hanno girato sia il Paese che le frazioni.

Questo sistema ha permesso di arrivare fin da subito a tutti, facendo immediatamente capire la gravità della situazione.

Da quel momento in poi il Sindaco Marcelli ha effettuato comunicati giornalieri diffusi capillarmente soprattutto tramite social sulle misure via via intraprese: sanificazione plurisettimanale delle aree comunali a maggior passaggio pedonale, utilizzando sia una ditta privata immediatamente contattata appena iniziata l’emergenza, sia la sinergia con il locale comando dei Carabinieri Forestali che hanno contribuito alla sanificazione delle frazioni, chiusura dei parchi pubblici, obbligo all’uso di mascherine dentro le attività commerciali e gli uffici aperti.

Inoltre, con la collaborazione della Misericordia di Pieve ed il coordinamento dell’Assessore Chiara Venturi sono state distribuite gratuitamente oltre 1500 mascherine, prodotte autonomamente con l’aiuto mirabile di alcune sarte locali. Duecento di questi presìdi sono stati distribuiti anche al vicino Comune di Badia Tedalda che purtroppo soffre di numerosi contagi ed al quale va la solidarietà e la vicinanza della cittadinanza e dell’Amministrazione di Pieve.

Sempre con l’aiuto della Misericordia, veramente eccezionale in questi frangenti, è stata poi resa possibile la consegna a domicilio sia di medicinali che della spesa, nei casi di non autosufficienza e comunque in tutti i casi necessari.

Il Sindaco Marcelli è in continuo contatto con gli altri sindaci valtiberini, con la USL, con la Provincia , con ANCI, per tutte le esigenze del caso e per lo scambio di informazioni e di buone pratiche.

