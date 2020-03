Coronavirus – Mobilitazione delle associazioni di Monte Santa Maria Tiberina a sostegno dell’ospedale di Città di Castello La sindaca Michelini: “E’ una corsa contro il tempo. Grazie per questi concreti gesti di solidarietà”

Nella guerra contro Coronavirus le comunità si mobilitano per fronteggiare la situazione che continua a preoccupare e allarmare. “È una corsa contro il tempo a offrire il proprio aiuto all’Ospedale Tifernate per la gestione dell’emergenza COVID-19 da parte delle associazioni di Monte Santa Maria Tiberina – dichiara la Consigliera provinciale e Sindaca del Comune montesco Letizia Michelini -, oltre alle donazioni del gruppo parrocchiale MO.MA., si sono mobilitate l’associazione “Palestra delle Emozioni” che nelle prossime ore consegnerà saturatori palmari e una pompa infusionale, mentre la Pro loco di Monte Santa Maria Tiberina si è rivolta ad una società leader nel campo dell’innovazione tecnologica per acquistare un apparato per l’irradiazione germicida ultravioletta per igienizzare le mascherine degli operatori sanitari sul campo, e un apparecchio a irraggiamento diretto UV-C portatile su ruote per la disinfezione delle superfici all’interno degli ambienti ospedalieri. L’amministrazione comunale montesca – conclude Michelini – rivolge un sentito ringraziamento alle associazioni del proprio territorio per questi concreti gesti di solidarietà”.

