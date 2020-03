Comunicato dalla Usl Umbria 1 un nuovo caso di positività al Covid-19 nel Comune di Umbertide

“Nella mattinata odierna abbiamo ricevuto dalla Usl Umbria 1 la comunicazione di un nuovo caso di positività al Covid-19 residente nel nostro Comune. Il soggetto già era in sorveglianza sanitaria e ora si trova in isolamento domiciliare. Attualmente sono otto i soggetti positivi al virus Covid-19 nel Comune di Umbertide: due si trovano in strutture sanitarie idonee, sei sono in isolamento domiciliare. Seguiranno aggiornamenti nel momento in cui giungeranno ulteriori informazioni da parte delle autorità sanitarie competenti”: a darne notizia è stato il sindaco Luca Carizia.

