Circolo Acli e pro loco Titta donano 1000 euro all’ospedale di Città di Castello

La Pro Loco Titta e il Circolo Acli Titta, hanno donato un contributo di 1.000 euro all’Ospedale di Città di Castello per l’enorme e prezioso lavoro che tutto il personale sanitario sta svolgendo in questi drammatici giorni di emergenza per il Covid-19.

Così come tante altre associazioni o privati, anche noi della piccola frazione di Titta abbiamo voluto dare un contributo sperando che questo periodo di emergenza termini presto e possiamo tutti tornare alla normalità quotidianità.

A nome dei Consigli Direttivi e Soci della Pro Loco e del Circolo Acli si ringrazia tutto il personale sanitario e vari operatori, che ogni giorno sono in prima linea, con le difficoltà e rischi che sappiano, ad affrontare questa emergenza sanitaria alla quale nessuno di noi era preparato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati