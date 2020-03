La Croce Bianca "pesca un assegno" al lago di Cospaia

E’ veramente il caso di dire “pesca di beneficenza”; un altro gesto molto bello da parte di due delle A … ssociazioni sportive/sociali del fervido territorio sangiustinese, di associazioni sportive che gia’ in passato hanno devoluto a “scopo benefico” altre cifre (non ultima a favore del progetto dell’indimenticabile Silvana Benigno).

Un assegno di MILLE euro e’ stato infatti recapitato al Presidente della PA Tifernate – Croce Bianca Claudio Fortuna da parte della Pesca Soportiva di Cospaia e Lenza di Cospaia, Croce Bianca che come e piu’ di prima e’ in prima linea con i propri volontari nell’aiutare chi ha bisogno.

“Grazie – ha detto Fortuna – ai Presidenti Benocci e Belfiori, agli infaticabili Pierucci e Bini e naturalmente a tutti i pescatori tesserati con le associazioni di Cospaia che non fanno mai mancare il Loro aiuto”.

