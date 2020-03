Emergenza Covid 19: alcuni consigli pratici, che ci fornisce la psicologa Gaia Luzzi

“L’emergenza Covid 19, ha cambiato le nostre abitudini e quelle dei nostri figli. Fondamentale in questo periodo, attenersi, mi riferisco alle notizie, solo a fonti ufficiali, porsi dei piccoli obbiettivi, cercare di continuare a prendersi cura del proprio corpo, cercare di vivere pienamente, nel qui e ora, non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma non ha senso preoccuparci di qualcosa che deve ancora accadere. Stiamo vicini ai nostri figli, spiegando loro quello che sta succedendo, rassicurandoli, perchè ci sono persone che stanno lavorando tanto per far tornare tutto alla normalità. Fondamentale, finita l’emergenza, saper gestire bene le proprie emozioni, e sopratutto conservare, quanto questo brutto periodo ci ha insegnato”

