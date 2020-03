Emergenza coronavirus: l’associazione Altotevere contro il cancro apre un crowdfounding per l’ospedale tifernate

Dopo la donazione di guanti, copriscarpe, mascherine FFP2, respiratori pieghevoli, camici, cuffie e visiere, effettuata nei giorni scorsi, l’Associazione Altotevere Contro il Cancro è tornata in campo proponendo un crowdfounding per l’acquisto di altri prodotti monouso per l’Ospedale di Città di Castello. L’emergenza Coronavirus continua e quindi il Presidente Italo Cesarotti, insieme a tutti i volontari, e al fianco di altre associazioni e aziende private del territorio, ha deciso di continuare a sostenere i medici, gli infermieri, i tecnici e tutto il personale che opera all’interno dell’ospedale tifernate, affinché possano svolgere la loro importantissima funzione nelle migliori condizioni di sicurezza.

Ecco perché da circa 48 ore, all’interno del portale Gofundme.com, è attiva la sottoscrizione benefica dal titolo “Altotevere Contro il Covid-19”. L’obiettivo è quello di raggiungere la cifra di 5.000 Euro e già in poco meno di due giorni, grazie alla generosità di tanti altotiberini, il totalizzatore sta segnando circa 2.700 Euro.

La salute del personale medico corrisponde alla salvezza dei nostri cittadini ed è quindi giusto esprimere la nostra gratitudine e vicinanza agli operatori sanitari dell’ospedale tifernate. Oggi abbiamo bisogno, ancora di più, di una grande alleanza tra persone e istituzioni affinché si possa battere finalmente questo Coronavirus.

Link crowdfounding: https://www.gofundme.com/f/altotevere-contro-il-covid19?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet&fbclid=IwAR33sunzx_zqr69FK1Ijr2sRjeHZD2Za_1tSgVZ18cfhrR0-JU-V7Abzv5k

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati