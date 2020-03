Sanità: domani, mercoledì 25 marzo, sciopero sindacato USB, chi opera nel soccorso alla popolazione, incrocerà simbolicamente le braccia per un minuto

Doctor holding a stethoscope with arms crossed and copy space

E’ proclamato per domani, mercoledì 25 marzo, lo sciopero di tutte le attività pubbliche e private indetto dalla sigla sindacale USB. I dipendenti del Comparto Sanità che aderiranno, impiegati direttamente nelle attività di soccorso alla popolazione, lo faranno in forma simbolica per un minuto, tra le 13.30 e le 14.30.



L’Azienda si scusa per eventuali disagi.

