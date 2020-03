La società rionale Salaiolo, dona somma di denaro all’ospedale di Città di Castello

“Una piccola somma devoluta al pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello per l’enorme e prezioso lavoro che tutto il personale sanitario sta svolgendo in questi drammatici giorni di emergenza”. Così Massimo Granci, in qualità di presidente, a nome di tutto il Consiglio Direttivo della Società Rionale Salaiolo – La Tina, comunica che la società ha devoluto una piccola somma di denaro a favore dell’ospedale tifernate. “Come tante altre associazioni o privati, anche noi del rione Salaiolo – La Tina abbiamo voluto dare un contributo sperando che questo periodo di emergenza termini al più presto e possiamo tutti tornare alla normalità quotidianità. Ringrazio, a nome della società, tutti i medici, infermieri, oss che ogni giorno affrontano con determinazione questa situazione alla quale nessuno di noi era preparato”.

