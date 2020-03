Coronavirus, Vincenzo Filice (Cisal): “tamponi per i Vigili del Fuoco dell’Umbria”. La richiesta è stata inviata ufficialmente alla presidente della Regione, Donatella Tesei

“Tamponi preventivi a tutti i vigili del fuoco dell’Umbria”. A dirlo è Vincenzo Filice, segretario generale regionale della Cisal Umbria e membro della segreteria nazionale Federdistat vigili del fuoco, che ha inviato ufficialmente la richiesta, nella giornata di lunedì 23 marzo, alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e all’assessore regionale alla salute, Luca Coletto. “In questo periodo di emergenza sanitaria – spiega il segretario Filice – noi vigili del fuoco siamo impegnati costantemente nell’affrontare interventi di soccorso tecnico urgente. È di tutta evidenza che gli operatori si trovano a contatto, sul territorio, con una moltitudine di persone, verso le quali dobbiamo non solo dimostrare ma anche apparire rispettosi della profilassi disposta dalle autorità sanitarie e dal governo. Come prestabilito il tampone viene eseguito solo se si manifestano evidenti sintomi o sia accertato il contatto con soggetti contagiati. Pertanto è necessario adottare misure preventive a fini precauzionali per limitare il contagio e salvaguardare la salute dei nostri uomini e loro familiari e dei cittadini”. “La ‘missione’ di vigili del fuoco sovraespone necessariamente gli stessi operatori al contatto quotidiano con la cittadinanza e – continua Filice –, pur operando con le precauzioni necessarie, l’elevata possibilità di trasmettere o ricevere il Covid-19 è innegabile. Siamo consapevoli come questa sia una lotta contro il tempo e che l’adozione di misure stringenti comporta disagi e sofferenze per tutti, ma l’alto rischio di contagio e di trasmissibilità a cui siamo sottoposti per il nostro lavoro ci impone a chiedere provvedimenti urgenti. Tutti gli operatori seguono il protocollo, uscendo di casa solamente per necessità e per svolgere il servizio, sperando di non essere, al loro rientro, veicolo di contagio per i propri cari”. “L’auspicio è che si faccia quanto predisposto anche dal governatore del Veneto Luca Zaia – conclude Vincenzo Filice – che ha autorizzato il tampone per personale medico, sanitario, a tutti gli appartenenti alle forze armate e di polizia e ai vigili del fuoco”.

