Al sales lezioni in diretta da Londra

Nel mondo della didattica a distanza, a Città di Castello, c’è una interessante proposta. Gli studenti dell’Istituto San Francesco di Sales infatti possono usufruire delle lezioni svolte presso il St Joseph Foundation dagli insegnanti della prestigiosa struttura. Già da molto tempo, infatti, le classi 5^ Primaria , 3^ Media e quelle del Liceo, si recano ogni anno nel College di Londra, accompagnati dai loro insegnanti, per fare esperienza diretta della cultura e della lingua inglese. Ora, ai tempi della didattica a distanza, la possibilità di vedersi ogni settimana per trattare argomenti del percorso scolastico e per approfondire la conoscenza della lingua inglese. Venerdì è toccato agli studenti di 1^, 2^ e 3^ media che si sono collegati in streaming insieme alla prof.ssa Paone ed hanno potuto arricchirsi di questa ulteriore esperienza. C’è da dire che tutti gli studenti del San Francesco di Sales sono abituati a parlare interamente in inglese ed a preparare i corsi Cambridge con le varie madrelingua che settimanalmente si alternano con i ragazzi a scuola. Ora l’idea della direzione, visti i primi eccellenti risultati, è quella di allargare le lezioni da Londra anche ad altre classi, soprattutto quelle del Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale che dovranno a breve sostenere le certificazioni Cambridge. Visti gli ottimi risultati di questa prima fase -dice il Dirigente scolastico Prof. Polchi Simone- la sperimentazione proseguirà anche dopo che i ragazzi saranno tornati tra i banchi di scuola.

