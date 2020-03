Emergenza Covid 19: allenarsi a casa, si può.Il metodo ideato da Giovanni Collacchioni

“Allenarsi, non è semplice, restandosene a casa, ma qualcosa per rimanere in forma si può comunque fare ottenendo buoni risultati. Ho ideato un programma, diviso in quattro fasi per chi non può uscire e in due fasi, per chi comunque si reca al lavoro. Ho deciso, di seguire gli atleti che, nel corso della stagione si allenano regolarmente in palestra, per dare un certa continuità al lavoro svolto negli scorsi mesi. Esercizi semplici, che si possono fare anche in spazi ridotti, e che ci permetteranno di ritrovarsi in un buon stato di forma al momento della ripresa agonistica”

