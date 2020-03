Violenta lite tra due fratelli, con accoltellamento, fortunatamente con lievi conseguenze

Una violenta lite, che sfocia in un accoltellamento. E’ quanto successo a Città di Castello, nella serata di venerdì 20 marzo. Coinvolti due fratelli di 45 e 50 anni, che discutono animatamente, uno dei due si arma di un coltello da cucina e colpisce l’altro, procurandosi una ferita al braccio. Trasportato con il 118 al pronto soccorso del nosocomio tifernate, per le cure del caso, gli sono stati applicati 10 punti di sutura, per poi essere dimesso con una prognosi di 10 giorni. Per l’altro, è scattata la denuncia per lesioni colpose

