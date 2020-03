Sistema audio di controllo donato al Pronto Soccorso, il grazie del Comune

Un sistema audio di controllo è stato consegnato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sansepolcro. E’ la donazione fatta dai Club Services della Valtiberina: Rotary, Lions, Inner Wheel, Fidapa e Soroptimist.

L’impianto, già installato e funzionante, ha l’obiettivo di fare da filtro tra l’operatore e il paziente che transita dalla rampa del Pronto Soccorso. Non è necessario scendere dall’auto per parlare con l’operatore, perché le parti comunicano tramite l’apparecchio, appunto. Quindi non ci sono contatti e questo è fondamentale nel momento dell’emergenza Coronavirus. Solo in caso di necessità, e con le dovute precauzioni previste dal protocollo, si potrà far accedere il cittadino all’interno della struttura.

“Uno strumento fondamentale per salvaguardare i nostri operatori che tutti giorni sono in prima linea per combattere questa guerra – commenta l’assessore Paola Vannini – Come Comune ringraziamo di cuore i Club Services. La loro donazione conferma, ancora una volta, la solidarietà e la generosità del tessuto sociale della Valtiberina”.

